İki hakem pozitif!

MHK Başkanı Zekeriya Alp, hakemlere yapılan korona virüs testlerinde sadece iki pozitif vakaya rastlandığını söyledi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, korona virüsle mücadele kapsamında tüm hakemlerle irtibata geçtiklerini ve sadece iki pozitif vakaya rasladıklarını söyledi. Alp, "Önce sağlık diyoruz. MHK olarak on gün önce Türkiye'deki tüm hakemlere (8 bini aşkın) mesaj yolladık. Kurulumuzun bölge sorumluları, İl hakem kurulları ve bölgesel hakem kurulları üzerinden hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Zincirleme bir iletişim kurduk, çok güzel geri dönüşler aldık. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Olumlu karşılıklar aldık" dedi.

İZMİR VE ZONGULDAK

Alp, "Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok. Biri İzmir, diğeri Zonguldak'ta. Kendileriyle telefonda da konuştum, durumlarının iyiye gittiğini öğrendim. Hakemlere talimatımız var, virüsle ilgili herhangi bir gelişme yaşayan olursa, bağlı bulundukları kurallardaki yöneticilerini bilgilendirecek ve bize ulaşacak. Böyle bir süreçte onların yanında olduklarımızı bilmeleri gerek. Görevimiz yalnız olmadıklarını hissettirmek" diye konuştu.