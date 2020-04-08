Sonuçlar negatife döndü

Fenerbahçe takım doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, korona virüs ile alakalı endişe verici bir vaka olmadığını açıkladı. Kunduracıoğlu, "Olanlar evlerinde izole vaziyetteler. Klinikleri yok. Testleri de negatife döndü. Negatife döndükten sonra da başkalarına bulaştırmamaları adına evde kalmaları gerekiyor" dedi. Sarı-lacivertlilerde futbol takımında 1 futbolcu, 2 kulüp görevlisi basketbol takımında ise bir oyuncu ile 3 kulüp çalışanının korona virüse yakalandığı açıklanmış futbolcunun Max Kruse, basketbolcunun ise Datone olduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe'de korona virüse yakalandığı iddia edilen Max Kruse, evde çalışmaya devam ettiğini ve kendisini de çok iyi hissettiğini söyledi.

TÜRKİYE İYİ DURUMDA

Alman televizyonuna bağlanan 32 yaşındaki futbolcu, "İyiyim çünkü spor aletleriyle vakit geçirebiliyorum. Türkçe olarak bazı şeyler de konuşabiliyor, siparişlerimi verebiliyorum. Burada koşullar iyi. Almanya'da şu an tuvalet kağıdı konusunda çılgın bir durum yaşanıyor. Ancak Türkiye'de marketlerde hiçbir eksik yok" diye konuştu.