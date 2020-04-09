Altay’da Yılmaz Özeren iddialı

İzmir temsilcisinin tecrübeli futbolcusu kendisini maçlara çok iyi hazırladığını söyledi.

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'ın orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren, korona virüs salgınından herkes gibi futbolcuların da psikolojik olarak kötü etkilendiğini dile getirdi. Ligde son olarak deplasmanda oynadıkları Fatih Karagümrük maçını unutamadığını ifade eden Yılmaz, "Yaşananlar halen gözümün önünde. İzmir'den İstanbul'a indiğimizde havalimanında maskeli ve eldivenli insanları görünce psikolojimiz ister istemez etkilendi. Fakat yarın maça çıkacak gibi hazırlanıyorum" dedi.

FUTBOLU ÇOK ÖZLEDİK

Ligin yeniden başlamasını beklediklerini, mental olarak hazır olarak takımların başarıyı yakalayacağını düşündüğünü kaydeden tecrübeli oyuncu Yılmaz Özeren, "Şu anda herkes korona virüsün ne zaman biteceği konusunda demeç veriyor. Ancak şunu biliyoruz, bu ligler bir şekilde tamamlanacak. Yetkililerin açıklamalarından da onu anlıyoruz. Ben her zaman yarın maça çıkacakmışım gibi kendimi hazırlıyorum. Futbol oynamayı çok özledik" dedi.

OGÜN ÖZDEMİR