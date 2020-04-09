Ekol Göz Menemen’de

İzmir ekibi bonservisi Olimpiakos’ta olan şuan Sırp ekibi Radnicki Nis’te kiralık oynayan oyuncuya kanca attı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, gelecek sezon kadrosuna katmak için gözünü komşuya çevirdi. Sarı-lacivertliler, bonservisi Yunanistan ekibi Olimpiakos'ta olan 21 yaşındaki hücum oyuncusu Nikola Cumic'i listesine aldı. Sırbistan ekibi Sloboda Uzice'de yetişen ve Metalc'de de oynayan ve şuan Radnicki Nis'te kiralık olarak forma giyen genç yıldızı transfer etmek için çalışmalara başladı. Cumic, Sırbistan Süper Ligi'nde oynadığı 20 maçında 8 gol atarken 2 asist yaptı.

BONSERVİS BEDELİ SORULACAK

Ekol Göz Menemenspor'un Yunan ekibiyle sözleşmesi devam eden Nikola Cumic'in bonservis bedelini öğrenmek için nabız yoklayacağı, fiyatın yüksek gelmesi halinde kiralama formülü üzerinde duracağı öğrenildi. İzmir temsilcisinin önümüzdeki hafta içinde Yunan ekibinin yöneticileri ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Hücum hattında oynayan genç futbolcu kariyerinde sahaya çıktığı 108 maçta 21 kez rakip fileleri havalandırırken 3 golün hazırlayıcısı oldu.



Radnicki Nis'te kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu Nikola Cumic'in güncel değerinin 625 bin Euro olduğu belirtildi. Sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Cumic, Sırbistan U21 takımında da 3 kez oynadı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ