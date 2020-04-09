Göztepeli yıldız Serdar Gürler, eşi Olivia, çocukları Aslan ve Hayal ile karantinaya girerken takipçilerine mesaj gönderdi.

Süper Lig ekibi Göztepe'nin yıldız kanat oyuncusu Serdar Gürler, korona virüs salgını nedeniyle İzmir'deki evinde ailesiyle birlikte karantinaya girdi. Kulüp tarafından kendisine gönderilen programı uygulayarak formda kalan başarılı kanat oyuncusu, eşi Olivia ve çocukları Aslan ve Hayal ile birlikte sosyal izolasyona uyarak evden dışarı çıkmıyor.

FUTBOLU ÖZLEDİK

Evde bütün zamanını ailesiyle birlikte geçiren ve eşi ve çocuklarına zaman ayırma fırsatı bulduğunu belirten Serdar tüm yurda, "Evinde kal, sağlıklı kal" mesajı göndermeyi de ihmal etmedi. Tüm hayatlarını eve sığdırdıklarını belirten Serdar, "Tüm bireyler yetkililerin uyarılarını dikkate almalı. Sevdiklerimiz ve kendimizin sağlığı için bunu yapmalıyız. Zaman geçirmek için ailecek eğlenceli etkinlikler yapıyoruz, film izleyip, spor yaparak kendimizi formda tutuyoruz. Sabır ve elbirliği ile bugünleri aşacağız. Futbolu özlemedik mi? Hem de çok özledik. Bu özlemin en kısa sürede sona ermesi için EvdeKalTürkiye" dedi.