G.Saray’dan çifte bomba

Sarı-kırmızılılar savunmaya River Plate forması giyen Lucas Quarta’yı orta sahaya da Vasco da Gama’dan Ramos’u düşünüyor.

Galatasaray savunma ve orta sahaya yönelik takviye çalışmaları ile ilgili iki ismi daha listesine dahil etti. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda Marcao'ya gelecek teklifleri değerlendireceği bilinirken River Plate'in 24 yaşındaki Arjantinli stoperi Lucas Quarta'yı gözüne kestirdiği öğrenildi. Arjantinli oyuncuyu Galatasaray'ın yanı sıra La Lige ekiplerinden Real Madrid ve Valencia'nın da kadrosuna katmak istediği konuşuluyor.

19 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray, River Plate ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Quarta'nın kararına göre yol haritası belirleyecek. River Plate altyapısından yetişen Arjantinli stoper, bu sezon 19 maçta forma giydi. Lucas hem sağ ve sol stoper oynayabiliyor. Belhanda ile yolları ayırma planları yapan Cim Bom'un bu bölgeye yönelik çalışmaları da sürüyor. Aslan'ın Vasco da Gama'nın 10 numarası Andrey Ramos'ı düşündüğü konuşuluyor. 22 yaşındaki oyuncuyla İtalyan kulübün Sampdoria'nın da ilgilendiği kaydedildi.

Luyindama müjdesi

Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama, çalışmalara başladı. 18 Kasım 2019'da Milli Takım maçında sakatlanan oyuncu uzun süren sakatlık döneminin ardından yeniden start verdi. Demokratik Kongolu oyuncu, yaptığı bireysel çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı. Luyindama, Instagram hikaye bölümünden Florya'da bireysel olarak yaptığı istasyon ve ip atlama çalışmalarından da görüntüler paylaştı. Başarılı stoperin liglerin başlaması ile birlikte formasına kavuşması bekleniyor.