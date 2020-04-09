Roma’dan Cengiz için flaş karar

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs özellikle İtalya'da hayatı derinden sarsarken İtalya Serie A ekiplerinden Roma korona virüsünün yol açtığı ekonomik sıkıntılarla baş etmek için çözüm yolları aramaya başladı. İtalya'da yayın yapan Calciomercato sitesinin haberine göre; sarı kırmızılı kulüp oyuncu satışı konusunda ilk sıraya milli wfutbolcumuz Cengiz Ünder'i koydu. Bundesliga ve Premier Lig ekiplerinin radarında olan Cengiz'i elden çıkararak maddi anlamda gelir elde etmek isteyen Roma bu hamlesiyle nefes alacak.