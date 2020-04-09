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Ronaldinho’ya eve çıkma izni

Ronaldinho’ya eve çıkma izni
Giriş Tarihi: 9.4.2020

Dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho Paraguay'da tutuklu bulunduğu hapishaneden serbest bırakıldı. Kardeşi ile birlikte sahte pasaport kullanarak ülkeye giriş yapmaya çalışırken yakalanan Ronaldinho, 1.6 milyon dolar kefalet bedeli karşılığında serbest bırakıldı ve cezası ev hapsine çevrildi. Hapishane cezası sona eren Ronaldinho ve kardeşi Roberto Assis ev hapsini Paraguay'ın başkenti Acuncion'da bir otelde geçirecek. Toplamda 6 ay ceza alan ve hapishanede 32 gün kalan eski futbolcunun cezasının yargıç Gustavo Amarillo ile yapılan görüşmelerin ardından ev hapsine çevrildiği bildirildi.

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