Süper olacağız

Tecrübeli teknik adam Vural, liglerin Haziran ayı başında oynanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, “Son 5 maçın 4’ünü kazandık. Kalan 6 maçı da kazanırsak Süper Lig’e yükseliriz” dedi.

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, iddialı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, her şeyin akışında gitmesi durumda liglerin Haziran ayının başında oynanacağını, bu konuda duyumlar aldıklarını belirterek, "Akhisarspor'u Süper Lig'e çıkaracağız. Son 5 maçın 4'ünü kazandık. Adana Demirspor'la puanlarımız eşit, ikili averajımız daha iyi. 6 maçın hepsini kazanırsak Süper Lig'e yükseliriz. Keyifli bir takımız. Çok karakterli arkadaşlarımız var. 18 tane 30 yaş üstü oyuncumuz var. Bize destek oluyor. Bize hoşgörüleri var. Birbirimizi benimsedik. İnsanlar temiz, saf. Mart ayı itibarıyla oyunculara borcumuz yok" dedi.

BANA BÜYÜ MÜ YAPTILAR?

Korona virüsten korunmak için "Evde kal" çağrısına uyan ve buna herkesin de uymasını isteyen Yılmaz Vural şöyle konuştu: "Kulüpten çıkamıyorum. Büyü mü yaptılar bilmiyorum. Biz burada boş durmuyoruz. Almanya'da takımlar gruplar halinde sosyal mesafe korunarak çalışmalara başlamış. Ancak vakalarda daha bir düşüş yok. Dışarıya çıkmamak gerekiyor. Abdullah Avcı telefonla aradı, 'Evde yapılacak çok şey varmış' dedi. İnsan kendini yenileme fırsatı buluyor."



Alınan sonuçların hepsi tesadüftür

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'den kendisine bir teklif gelmediğini belirterek, futbolda alınan sonuçların hepsinin de tesadüf olduğunu ifade etti. Kulüplerin altyapıda yetersiz olduğunu savunan Yılmaz Vural, "Biz Türkler çok aceleciyiz. Hemen sonuç alalım istiyoruz. Altyapı Avrupa'da 4 yaşında başlıyor. Türkiye maalesef hiçbir zaman bu yarışın önünde olamayacak. Antrenman bilimi bir gerçek. Bu Türkiye'de yok. Alınan sonuçların hepsi tesadüftür. Kriter yok, bunları düzeltmek elimizde. 3 büyükler kayyumluk hale geldi. Doğru yönetilmiyorlar. 'Ölmeye geldik' tezahüratını da kaldırsınlar. Ne ölmesi eğlenmeye geldin kardeşim" diye konuştu.