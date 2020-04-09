Transfer değişiyor

FIFA'NIN, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle ara verilen ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıklaması sonrası gözler şimdi transfer konusunun nasıl çözüleceğine çevrildi. Transfer dönemiyle ilgili tarihlerin de yeniden belirleneceği bildirilirken FIFA'nın bu konuda esnek davranacağını kaydetmesiyle süreçler de değişecek. Böylelikle her ligin transfer dönemi farklılık gösterecek ve iki sezon arasının kısa tutulması halinde transfer dönemlerinin süreleri de yeniden değerlendirilecek. Her ülkenin yeniden başlangıç tarihlerine göre transfer trafiğinin farklı koşullarda yaşanması beklenirken bu konudaki hareketliliğin artacağı tahmin ediliyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino, önceliklerinin futbol değil insan sağlığı olduğunu vurgulamış ve "Umuyorum ki bu ortak çaba, futbol dünyasının bir araya gelerek dayanışma ve uzlaşma ruhu gösterebileceğine dair olumlu bir örnek olacak." ifadelerini kullanmıştı.