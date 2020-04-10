Altay’ın başı dertte

İzmir ekibiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Deniz Vural alacaklarını tahsil etmek için futbol federasyonuna gitti. Eski kulübüyle davalık oldu

TFF 1. Lig temsilcilerinden Altay'da devre arasında kendisine takım bulması istenen, ancak hiçbir kulüple anlaşamayınca elde kalan Deniz Vural, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Sezon başında Yukatel Denizlispor'dan 1 yıllığına transfer edilen Deniz'in alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu öğrenildi. Ödemesi yapılmayan tecrübeli ön libero mukavelesini sonlandırıp kulüple bağlarını kopardı.

OĞUZ DA BOŞTA KALDI

ALTAY, karşılıklı anlaşma sağlayamadığı futbolcusuyla davalık oldu. Siyahbeyazlı formayla TFF Birinci Lig'de ilk yarıda oynadığı 16 karşılaşmanın 13'ünde ilk 11'de görev alan Deniz Vural, 1 kez de rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi. İzmir ekibinde Deniz Vural gibi Oğuzhan da boşta kalırken, yönetim ilk etapta gönderilmesine karar verilen Tatos konusunda FIFA tehlikesi nedeniyle geri adım atarak Yunan futbolcuyu yeniden kadroya dahil etmişti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ