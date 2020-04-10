  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Altay’ın başı dertte

Altay’ın başı dertte

Altay’ın başı dertte
Giriş Tarihi: 10.4.2020

İzmir ekibiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden alacaklarını tahsil etmek için futbol federasyonuna gitti. Eski kulübüyle davalık oldu

TFF 1. Lig temsilcilerinden Altay'da devre arasında kendisine takım bulması istenen, ancak hiçbir kulüple anlaşamayınca elde kalan Deniz Vural, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Sezon başında Yukatel Denizlispor'dan 1 yıllığına transfer edilen Deniz'in alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu öğrenildi. Ödemesi yapılmayan tecrübeli ön libero mukavelesini sonlandırıp kulüple bağlarını kopardı.

OĞUZ DA BOŞTA KALDI
ALTAY, karşılıklı anlaşma sağlayamadığı futbolcusuyla davalık oldu. Siyahbeyazlı formayla TFF Birinci Lig'de ilk yarıda oynadığı 16 karşılaşmanın 13'ünde ilk 11'de görev alan Deniz Vural, 1 kez de rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi. İzmir ekibinde Deniz Vural gibi Oğuzhan da boşta kalırken, yönetim ilk etapta gönderilmesine karar verilen Tatos konusunda FIFA tehlikesi nedeniyle geri adım atarak Yunan futbolcuyu yeniden kadroya dahil etmişti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay’ın başı dertte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA