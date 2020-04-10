Göz-Göz’den Rusya atağı

Rusya Premier Lig ekibi Lokomotiv Moskova’dan Portekizli yıldız oyuncu Eder’e teklif götüren sarı-kırmızılılar, Krasnodar’dan Berg’e de kanca attı

Süper Lig'de önümüzdeki sezon Avrupa Ligi için mücadele verecek olan Göztepe yönetimi, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yönetim transferde önceliği golcü takviyesine verirken teknik direktör İlhan Palut'un listesi doğrultusunda rotasını Rusya'ya çevirdi. Göztepe yönetimi, Rusya Premier Lig ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlanan Portekizli golcü oyuncu Eder'in ardından, aynı ligde Krasnodar forması giyen Marcus Berg'e de kancayı taktı.

BOŞA ÇIKACAKLAR

Transferde maliyeti düşürmek için bonservis engeli olmayan yıldızlara yönelen sarı-kırmızılı yönetim, haziran ayında boşa çıkacak olan Eder'den haber beklerken alternatif olarak da İsveçli golcü oyuncu Marcus Berg'i listesine aldı. 33 yaşındaki yıldız golcünün de haziran ayı sonunda boşa çıkacak olması Göztepe yönetiminin elinin güçlendiriyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce de talip olduğu futbolcuya bu kez daha cazip bir teklif yaparak transferde mesafe katetmek istiyor.



Beto Pimparel'den anlamlı yardım

Göztepe'de kaleci Beto Pimparel korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ülkesi Portekiz'e yardımlarına devam ediyor. Daha önce Lizbon'a bağlı Loures bölgesinde bir hastaneye tıbbı malzeme ve gıda yardımında bulunan Beto, şimdi de Loures Polis Departmanına medical yardımda bulundu. Beto, resmi instagram hesabından polis departmanının yardımlarla ilgili yaptığı paylaşımı alıntılayıp, "Bizi koruyanlara önemli sıhhi malzemeleri almayı başardık. Portekiz halkına gösterdiğiniz çaba ve özveri için hepinize teşekkürler. Birlikte başaracağız, kendimizi dayanışma ile enfekte edeceğiz ve bu salgını kazanacağız!" yorumunu paylaştı.



İsveçli golcü Marcus Berg, Rus ekibi Krasnodar ile bu sezon lig, Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Avrupa Lig ve lig kupası olmak üzere 26 maça çıkarken toplam 6 gol kaydetti.

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