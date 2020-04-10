Hasek Kartal gibi

Beşiktaş’ın Sparta Prag’ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile prensipte anlaştığı ileri sürüldü

Korona virüs nedeniyle ligler ertelense de kulüpler transfer çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş, bir dönem G.Saray forması giyen başarılı stoper Semih Kaya'nın takımı Sparta Prag'da sözleşmesini fesheden Çek orta saha Martin Hasek'i gündemine aldı. Siyah beyazlıların bonservisi elinde olan Hasek ile prensipte anlaştığı ve sezon sonunda sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Geçtiğimiz Ağustos ayında UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ile oynanan mücadelede her iki maçta da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 16 karşılaşmada 5 gol kaydetme başarısı gösterdi. Bu arada Loris Karius'la yolları ayıracak olan yönetim Belçika ekibi Royal Antwerp'te oynayan Sinan Bolat'ı da yakın takibe aldı. 31 yaşındaki milli kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi nedeniyle bonservis bedeli ödenmeyecek olması yönetimin elini güçlendiriyor. Ayrıca Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacan da gündemdeki yerini koruyor.