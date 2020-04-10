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Haberler Spor Premier Lig’de kampanya başladı

’de kampanya başladı

Premier Lig’de kampanya başladı
Giriş Tarihi: 10.4.2020

İNGİLTERE Premier Lig'de forma giyen futbolcular yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için yardım kampanyası başlattı. Liverpool kaptanı Jordan Henderson ile Manchester United kaptanı Harry Maguire, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla, Premier Lig oyuncuları olarak "Futbolcular Birlikte" isimli bir girişim oluşturduklarını duyurdu. Henderson ve Maguire, sağlık çalışanlarına, gönüllülere ve koronavirüsten etkilenen kişilere maddi destek sağlayacak bir fon oluşturacaklarını belirtti. Açıklamada, "Futbolcular olarak, ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek için herhangi bir kulüp ve ligden bağımsız bir şekilde bu gönüllü girişimi başlatmış bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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