Şimdi artık feda zamanı

Bodrum’daki evinde kendisini izole eden Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna “Yüksek maaşları düşürmeliyiz” diye konuştu.

Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arayı Bodrum'daki evinde toplumdan izole bir şekilde geçiren Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna samimi açıklamalarda bulundu. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde kalan ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadığını belirten Tuna, "Kendimizi de eleştirmek istiyorum, bu ekonomik şartlarda çok yüklü ücretler kazandığımız bir dönem yaşıyorduk. Bu biraz daha aşağılara çekilmeli. Maaş indirimleri ya da kendi yapacağımız indirimler bundan sonra da devam edecek ücretlerin örneklerini oluşturmalı. Alınacak kararlar bir bütünlük içinde düşünülmeli. Fedakarlığı, oynamadığımız bu dönemde herkesin yapacağını biliyorum, yapmalılar da" dedi.

ÇOCUKLUĞUNA DÖNÜYOR

Evde çocukken yazdığı notları okuyup, hobileriyle ilgilendiğini belirten Tuna, "Çocukluğumdan bu yana aldığım notlar, yaşadığım futbol sürecinde özel yazılarım vardı. Bunları toplama zamanı bulabiliyorum. Özel hobilerimle ilgili aktivite yapıyorum. Umarım sağlıklı bir ortama kavuşuruz. Şu an mühim olan şey tamamen insanımızın sağlığı. Bundan sonraki süreçte de çözüme ulaşılacaktır" dedi.

ADEM ÜLKER