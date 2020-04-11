Altay terleyecek

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da yönetim, sezon sonu çok terleyecek. Siyah-beyazlı ekipte 12 futbolcunun sözleşmesi bitecek. İzmir temsilcisi, stoperler Abdülhamit, Abdülkerim ve İbrahim, sağ bekler Erhan, Mustafa Murat ve Yasin, sol bek Özgür, ön libero Tavares, orta saha oyuncuları Kerim ve Yılmaz, forvetler Paixao ve Yaser ile gelecek sezon anlaşmak için masaya oturacak.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Siyah-beyazlılar, Abdülkerim'i İttifak Holding Konyaspor'dan, Erhan'ı Yılport Samsunspor'dan sezon başında, Kerim'i ise devre arasında Gaziantep FK'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Yönetim teknik heyetin vereceği rapora göre bu oyuncularla ilgili görüşmelere de başlayacak. Sezon bitmeden Putsila ve Kappel'le ön protokol yapan Altay'da yönetim, Leandrinho'yu gözden çıkarırken, Okon'la da yollarını ayırmıştı.



Kerim Avcı: Geri döneceğim

ALTAY'DA liglere verilen ara öncesi Fatih Karagümrük deplasmanında sakatlanan ve sağ diz dış yan bağında yırtık tespit edilen Kerim Avcı, bireysel antrenmanlara başladı. Avcı, "En kısa sürede iyileşmek istiyorum. Liglerin ne zaman başlayacağı net değil. Umarım haziran başına kadar tamamen iyileşip, sahalara geri döneceğim" dedi.



Paixao yine gözde

Altay'ın Portekizli golcüsü Paixao, yeni sezon öncesi yine transferin gözde ismi oldu. Oynadığı 27 maçta 17 gol atarak gol krallığında ilk sırada yer alan tecrübeli futbolcunun TFF 1. Lig ekiplerinin listesinde olduğu belirtildi.