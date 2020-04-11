Aslan’a yeni stoper

Galatasaray yönetimi savunmaya takviyeye yönelik arayışlarında Tottenham ile sözleşmesi sona eren Jan Vertonghen’i ilk sıraya çekti.

Galatasaray'ın savunmaya takviyeye yönelik arayışlarında Jan Vertonghen ismi yüksek sesle konuşulmaya başladı. Sarı-kırmızılıların Marcao'ya gelecek teklifler doğrultusunda bu bölgesine takviye yapmayı planladığı bilinirken Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki oyuncunun aranan kan olduğu düşünülüyor. Son 8 sezondur İngiliz ekibinde görev yapan tecrübeli sezon takımıyla 19 maça çıktı ve 1 gol bir asist yaptı. River Plate'in 24 yaşındaki Arjantinli stoperi Lucas Quarta ile de ilgilendiği bilinen Aslan'ın bu iki isimden birini renklerine bağlaması bekleniyor.

TERİM ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Fatih Terim'in tecrübesi nedeniyle Jan Vertonghen isminde ısrarcı olduğu sarı-kırmızılı yönetimin sezon sonunda oyuncu için şartlarını zorlayacağı kaydedildi. G.Saray'da savunmaya bir ismin daha transfer edilmesi beklenirken bol alternatif yaratmak adına çalışmalar büyük bir titizlikle sürüyor.



Maaşlarda indirim kapıda

G.SARAY, korona virüs tehdidi nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından mali tedbir planını hayata geçirmeye başlıyor. Futbol A takımına 15 Mart tarihinden sonraki alacakları için 20 milyon euro ödeme yapması gereken Mustafa Cengiz yönetimi, harekete geçti. Kulübün finans uzmanlarının hazırladığı mali çalışmalar doğrultusunda herkese kazancı oranında indirim talep edilecek. Ortaya çıkacak tabloya göre de ödemeler konusunda yol haritası planlanacak.