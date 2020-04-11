  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Bahçede çalışırken evinin camını kırdı

Bahçede çalışırken evinin camını kırdı

Bahçede çalışırken evinin camını kırdı
Giriş Tarihi: 11.4.2020
Karantina sürecinde antrenmanlarını evinde sürüren İngiliz ekibi Aston Villa'nın genç futbolcusu Rushian Hepburn-Murphy, bahçesinde duvara sektirerek topla oynarken ilginç bir olay yaşandı. Murphy topu duvardan sektirmeyi iyi ayarlayamayınca evinin camını kırdı. 21 yaşındaki futbolcu bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı ve 'Bu zamanda bunu tamir edebilecek birisi yok' notunu ekledi. Videoya kısa zamanda takım arkadaşları ve takipçilerinden birçok yorum aldı. Murphy, şu anda Derby County'de kiralık olarak forma giyiyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bahçede çalışırken evinin camını kırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA