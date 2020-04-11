Bahçede çalışırken evinin camını kırdı

Karantina sürecinde antrenmanlarını evinde sürüren İngiliz ekibi Aston Villa'nın genç futbolcusu Rushian Hepburn-Murphy, bahçesinde duvara sektirerek topla oynarken ilginç bir olay yaşandı. Murphy topu duvardan sektirmeyi iyi ayarlayamayınca evinin camını kırdı. 21 yaşındaki futbolcu bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı ve 'Bu zamanda bunu tamir edebilecek birisi yok' notunu ekledi. Videoya kısa zamanda takım arkadaşları ve takipçilerinden birçok yorum aldı. Murphy, şu anda Derby County'de kiralık olarak forma giyiyor.

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