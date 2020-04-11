Fener’in dev hayali

Rüya takım için düğmeye basan sarı-lacivertlilerin taraftarları heyecanlandıracak hamleleryapması ve şampiyonluğa oynayacak bir kadro yaratması beklenirken, 31 yaşındaki Mesut’un gelecek sezondan itibaren sarı-lacivertli formayı giymesi sürpriz sayılmayacak.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım yaratmayı hedefleyen ve geçtiğimiz yıllardaki hataları tekrarlamak istemeyen F.Bahçe'nin dev hayali ortaya çıktı. Fransız kulübü PSG'nin yıldızı Edinson Cavani için düğmeye basan sarı-lacivertlilerin orta saha için de Arsenal forması giyen ve adı sık sık Fenerbahçe ile de anılan Mesut Özil'i düşündüğü öğrenildi. Hem sezon başında hem de devre arasında Kanarya'nın gündeminde yer alan yıldız oyuncunun İngiliz ekibinden ayrılacağı yönündeki iddialar camiada heyecana yol açarken Ali Koç ve ekibi transfer döneminde bir kez daha nabız yoklayacak.

GÖRÜŞMELERE GÖRE NETLEŞECEK

Mesut'un menajeri Erkut Söğüt, İngiltere'de futbolcuların maaş kesintisi görüşmelerinde yaşanan krizle ilgili "Konular netleşmemişken maaşlarda kesintinin kabul edilmesi bekleniyor. Bu şartlarda kesintiyi kabul etmemiz söz konusu değil" demişti. Bu gelişmeler ışığında Arsenal yıldız oyuncu ile devam etmezse F.Bahçe'nin elinin güçleneceği ve bu transferin gerçekleştirileceği konuşuluyor.



7 sezondur Arsenal'de

F.Bahçe'nin hayallerini süsleyen Mesut Özil, son 7 sezondur Premier Lig ekibi Arsenal'in formasını giyiyor. 2013-2014 sezonunda Real Madrid'ten transfer edilen 31 yaşındaki tecrübeli yıldız bu sezon ligdeki 18 maçta 1 gol kaydetti ve 2 asist yaptı. Mesut'un kariyerinde 544 karşılaşmada toplam 86 golü bulunuyor.