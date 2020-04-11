Göztepe’ye koşuyor

Defanstaki problemi çözmek isteyen İzmir temsilcisi İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın stoperi Caceres’in transferi için girişimlere resmen başladı.

Süper Lig'de korona virüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Göztepe yönetimi, bir yıldıza daha kanca attı. Dış transferde hücum bölgesi için Lokomotiv Moskova'dan Eder ve Krasnodar'dan Marcus Berg gibi isimlere yönelen Göz- Göz, savunma için de arayışlara başladı. Aradığı stoperi İtalya'da bulan Göz-Göz, Serie A ekibi Fiorentina'nın Uruguaylı yıldızı Martin Caceres'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, vakit kaybetmeden Caceres'e menajeri kanalıyla teklifini iletti. Fiorentina ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu ile ilk temasları kuran sarıkırmızıların olumlu sonuç aldığı öğrenildi.

PALUT DA ONAYLADI



İzmir ekibi, teknik direktör İlhan Palut'tan aldığı onayla Caceres için tüm imkanlarını seferber edecek. Martin Caceres savunmadaki rekabeti artıracak.



Kupalara abone

Martin Caceres, kariyeri boyunca tam 15 kupa kazanarak önemli bir başarı elde etti. 33 yaşındaki savunmacı Barça ile 3, Juventus ile 10 kupa şampiyonluğu yaşarken Uruguay Milli Takımı ile de Copa Amerika ve Çin Kupası'nı kaldırdı. Caceres, halen formasın giydiği Uruguay Milli Takımı ile 98 resmi maça çıktı.