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Haberler Spor Kaleci Cihan sahada çalışıyor

sahada çalışıyor

Kaleci Cihan sahada çalışıyor
Giriş Tarihi: 11.4.2020

Altay'da kaleci Cihan Topaloğlu, çalışmalarını kulüp tesislerinde sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyarak gerçekleştiriyor. Tecrübeli file bekçisi, "Şu anda bütün futbolcular evlerinde bireysel idman yapıyor. Ben Gaziemir'deki tesislerimize yakın oturduğum için, sosyal mesafe ve izolasyona uyarak sahada çalışıyorum. Kalecilerin top hassasiyetini kaybetmemesi gerekiyor" dedi.

KONDİSYON ŞART
Fizik kondisyonun her oyuncu için geçerli olduğunu ifade eden Cihan şöyle konuştu: "Ancak kalecilerin topla çalışması gerekiyor. İdman sahasında kimsenin dokunmadığı sadece benim dokunduğum iki top var. Hiç bir sorun yok."

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