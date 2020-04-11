Manisaspor’a kanca

Manisaspor'un 20 yaşındaki kalecisi Kubilay Zihni'ye Süper Lig ekipleri talip oldu. Bu sezon 20 maçta takımın kalesini koruyan genç file bekçisini Ç.Rizespor, Kayserispor, Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor'un izlettirdiği öğrenildi. Siyahbeyazlı ekipte en fazla forma giyen oyuncuların arasında yer alan Kubilay Zihni'nin 2021 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.