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Haberler Spor Sörloth’a kanca

Sörloth’a kanca

Sörloth’a kanca
Giriş Tarihi: 11.4.2020

’da kiralık olarak forma giyen ve Norveçli golcüye İtalyan devi talip oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'un golcü yıldızı Alexander Sörloth Avrupa'nın gözdesi oldu. Trabzonspor'da attığı gollerle adından söz ettiren Sörloth'un peşine bu kez İtalyan devi Napoli düştü. Napoli'de beklentilerin altında kalan Arkadiusz Milik'in yerine Trabzon'da kiralık forma giyen Sörloth düşünülüyor. İtalyan ekibinin ciddi şekilde transferde rol alacağı ve futbolcunun bonservisini elinde tutan Crystal Palace kulübüyle görüşeceği öne sürüldü. Trabzonspor'un 2 yıllığına kiraladığı Sörloth'un satın alma opsiyonunu ise elinde tutuyor. Bordo-mavililer Norveçli futbolcuyu elinde tutmak isterse İngiliz ekibine 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemek zorunda kalacak. Trabzon'da 39 maça çıkan Norveçli yıldız golcü 25 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.

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