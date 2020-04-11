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Haberler Spor Yıldız isimlerden ev paylaşımları

Yıldız isimlerden ev paylaşımları

Yıldız isimlerden ev paylaşımları
Giriş Tarihi: 11.4.2020

Korona virüs salgını sebebiyle evden çıkmayan yıldız futwbolcular, ev paylaşımlarına devam etti. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu sıralar kariyerine ülkesi Brezilya'nın Palmeiras takımında devam eden Felipe Melo, kendisi gibi futbolcu olan çocuğu Linyker'le idman sonrası poz vererek Melo, takipçilerine evde kalmaları konusunda tavsiyede bulundu. Arsenal'in yıldızı Aubameyang ise ellerini yıkadığı bir video paylaştı.

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