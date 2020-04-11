Korona virüs salgını sebebiyle evden çıkmayan yıldız futwbolcular, ev paylaşımlarına devam etti. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu sıralar kariyerine ülkesi Brezilya'nın Palmeiras takımında devam eden Felipe Melo, kendisi gibi futbolcu olan çocuğu Linyker'le idman sonrası poz vererek Melo, takipçilerine evde kalmaları konusunda tavsiyede bulundu. Arsenal'in yıldızı Aubameyang ise ellerini yıkadığı bir video paylaştı.
Yıldız isimlerden ev paylaşımları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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