Akigo’nun sigortası

Akhisarspor’un Boşnak stoperi Edin Cocalic, bu sezon ligde 28 maçın 26’sında ilk 11’de görev yaptı. Teknik direktör Vural’ın gözdesi oldu

TFF 1. Lig'de korona virüs salgını yüzünden sezona verilen aranın bitmesini bekleyen şampiyon adaylarından Akhisarapor'da Edin Cocalic, takımın defanstaki sigortası oldu. Akhisar'ın geçen yıl Süper Lig'deyken devre arasında kadrosuna kattığı Boşnak stoper, bu sezon ligde 28 maçın 26'sında ilk 11'de görev yaptı. Bu maçların 24'ünde 90 dakika sahada kalan Edin Cocalic, 28 lig sınavının tamamında oynayan Erhan ve 27 karşılaşmaya çıkan tecrübeli kaleci Gökhan'dan sonra en çok maçta forma giyen isim oldu.



FORMDA OLMAYI SEVİYORUM

Akigo'da geçen sezon Cihat Arslan ve Cem Kavçak, bu sezon da Mehmet Altıparmak ve Yılmaz Vural'la çalışan 32 yaşındaki stoper 4 teknik adamın da vazgeçilmezi olmayı başardı. Lige verilen arada takımdaki diğer yabancılarla birlikte ülkesine dönmeyip bireysel antrenmanlarını sürdüren tecrübeli futbolcu Edin Cocalic, "Her zaman formda olmayı seviyorum. Futbol hayatımda istikrar benim için çok önemli. Çok çalışarak bugünlere geldim. Bu sezon Akhisarspor'u şampiyon yapmak istiyoruz. Bunu da başaracağız" diye konuştu.