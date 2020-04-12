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Haberler Spor Fener’de sürpriz

Fener’de sürpriz

Fener’de sürpriz
Giriş Tarihi: 12.4.2020

ile temaslarını sıklaştıran F.Bahçe’nin ’nın eski hocası Wilmots’u listeye eklediği öne sürüldü

Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut'u renklerine bağlamak için çalışmalarına hız veren F.Bahçe ile ilgili dün sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Belçika A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Marc Wilmots'u da listesine aldığı hatta başkan Ali Koç'un tecrübeli teknik adam ile görüntülü görüşme yaptığı öğrenildi. 51 yaşındaki Wilmots son olarak ise Fildişi Milli Takımı'nda çalışmıştı. Schalke 04 ve Sint Truiden'de hizmet veren Wilmots'un yeniden bir kulüp çalıştırmaya sıcak bakabileceği konuşuluyor. Kanarya'nın bu konuda acele etmeyeceği ve Erol Bulut'tan gelecek habere göre bir hamlede bulunacağı kaydedildi. Bilindiği üzere Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Hoca'ya teklif gelirse yolu açarız" demişti.

MEVLÜT ERDİNÇ BELLİ DEĞİL
F.Bahçe'nin Vedat Muriç ile hücumdaki gol umudu olan Mevlüt Erdinç'in takımdaki geleceği netlik kazanmadı. Fransız kulüplerinin takibindeki tecrübeli golcü ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacağı ve net kararın verileceği iddia ediliyor. F.Bahçe ile 1 yıl sözleşmesi olan oyuncu Metz ve Nice gibi kulüplerin yakın takibinde.
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