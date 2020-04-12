Göz-Göz 10’un peşinde

Önümüzdeki sezon Avrupa Ligi için mücadele edecek olan İzmir ekibi, orta alana Krasnodar ile sözleşmesi bitecek Manuel Fernandes’i alacak

Spor Toto Süper Lig'de üçüncü sezonun geçiren ve lig arasına sekizinci sırada son derece rahat bir konumda giren Göztepe, önümüzdeki sezonun planlamasına başladı. Yeni mabedi Gürsel Aksel Stadı ile gelecek yıl Avrupa Ligi'ne katılabilmek için mücadele edecek olan Göztepe yönetimi, kadroya yapacağı önemli takviyelerle bu iddiasını kuvvetlendirmek istiyor.



EMRE ÇOLAK DA LİSTEDE

Hücum hattı ve savunma bölgesi için arayışlarını sürdüren ve birçok önemli isme kanca atan sarıkırmızılılar, on numara pozisyonu için ise Portekizli yıldız Manuel Fernandes'e kanca attı. Daha önce de Deportivo ekibinde oynayan Emre Çolak'ı takibine alan İzmir ekibi, Krasnodar'da forma giyen 34 yaşındaki Fernandes'i listesinin ilk sırasına yerleştirdi. Rus ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernandes için Göztepe yönetimi, futbolcuya menajeri vasıtasıyla teklifini götürürken beklemeye de çekildi.

Portekiz ekibi Benfica'da futbola başlayan Fernandes, Portsmouth, Everton, Valencia'da forma giydikten sonra 2010- 2011 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. 2014'ten bu yana Rusya'da Lokomotoiv Moskova ve Krasnodar ekiplerinde forma giyen Fernandes'in sözleşmesi sona eriyor.

2 OYUNCUYA YOL GÖRÜNDÜ

Göztepe yönetimi orta alanda önümüzdeki sezon için rotasyon yapmayı planlarken, yeni transferlere yer açmak için bazı oyuncularla yolları ayıracak. Sarıkırmızılı ekipte yapılacak operasyon kapsamında bu sezon bekleneni veremeyen Brezilyalı Marcio Mossoro ve Koska Rikalı orta saha oyuncusu Celso Borges takımdan ayrılacak. Mossoro'nun sözleşmesi sona ererken, Borges'in ise sarı-kırmızılı ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yönetim, ayrıca golcüler Deniz Kadah ve Cameron Jerome ile, savunmada Reis ve Leo Schwechlen ile de vedalaşmaya hazırlanıyor.



■ BURAK HAKERLER