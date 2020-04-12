Hedefte Maniş var

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon için futbolcu arayışları sürüyor. Kırmızı-lacivertli ekibin listesinde Basel'in altyapısında yer alan 'Türk Robben' lakaplı Mehmet Maniş'in olduğu öğrenildi. Türkiye U19 Milli Takım forması da giyen 18 yaşındaki futbolcunun aynı zamanda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de radarında olduğu öğrenildi. Basel'de A Takım'da henüz forma şansı bulamayan Mehmet Maniş'in bir takımda düzenli olarak formayı giymek istediği öğrenildi. Sol kanat ve forvet pozisyonlarında görev yapan Mehmet Maniş için kulübü Basel, 1 milyon Euro bonservis ücreti belirledi. Genç oyunculara şans veren ve onları vitrine çıkaran Altınordu'nun İsviçre kulübüne bir sonraki satıştan pay vererek yüksek bonservis bedeli ödememeyi planlıyor. Mehmet Maniş, Basel formasıyla altyapı kategorilerinde 31 maçta 11 gol ve 6 asist yaptı.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ