Altay’da Şahin’in gözü Süper Lig’de

Tecrübeli futbolcu Turgut Doğan Şahin, İzmir temsilcisinin mutlaka bir üst lige çıkacağını ifade etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın devre arasında Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Turgut Doğan Şahin, ligin kalan bölümünde de en iyi performansı ortaya koyup Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle tüm futbolcular gibi evinden bireysel idmanlar yaptığını ifade eden 32 yaşındaki oyuncu "Kalan 6 haftada aynı mücadeleyi en üst seviyede sürdürüp en kötü ihtimalle Play-Off'tan Süper Lig'i istiyoruz. Birçok takım hala ilk ikiyi ve Play-Off'u kovalıyor. Daha önce bu ligde forma giydim, tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Altay Süper Lig'e çıkacaktır" dedi.

PAİXAO BANA PRİM AÇIKLADI

Altay'a transfer olduktan sonra golcü Marco Paixao'nun daha fazla gol atmaya başladığını açıklayan Turgut Doğan Şahin şöyle devam etti: "Artık ben kaleye fazla şut çekmiyorum. Ceza sahası içindeki Marco'ya asist yapıyorum. Çünkü Marco bana prim açıkladı. Böyle bir golcüye sahip olduğumuz için şanslıyız. Biz topu getiriyoruz, o da golümüzü atıyor. Kalan maçlarda daha da iyisi olacak. Hedefimize ulaşacağız."