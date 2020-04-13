Korona virüsü yenen Rüştü Reçber, İtalyan basınına konuştu ve “Bu virüs ciddi ve şakası yok. Kesinlikle evde kalın ve yakın temaslardan kaçının” diye konuştu

Korona virüsü yenen F.Bahçe ve Milli Takım'ın efsane kaleci Rüştü Reçber, tedavisi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Bu sıkıntılı süreçte yaşadıklarını İtalyan basınından Tuttomercato'ya anlatan Reçber, "İtiraf etmeliyim ki ilk başta virüsü ciddiye almadım. Çünkü semptomları basit bir grip olarak gördüm. Ancak öyle değilmiş. Ateşim yükseldi ve 7. gün vücut sıcaklığım hiç düşmedi. Hastaneye gidince test yaptılar. Çok zor günlerdi. İyi ki 5 yıl önce sigarayı bırakmışım. Bu virüs ciddi ve şakası yok. Kesinlikle evde kalın ve yakın temaslardan kaçının" dedi.

SIKINTILI SÜREÇTE ZAYIFLADIM

Rüştü Reçber, sıkıntılı süreçte zayıfladığı kaydederek "Ağır bir tedavi ile karşı karşıya kaldım ama iyileşme yolundayım. Allah'a şükürler olsun. İlk gün hafif bir boğaz ağrım vardı. İkinci gün ateşim çıktı ama 37.5 dereceyi geçmedi. Aile doktorumuzla konuştum. Ateş düşürücü ve ağrı kesici aldım. Ancak bu süreçte iştah, koku ve tat alma yetimi kaybettim" diye konuştu.



Virüsü hafife alamazsınız

Rüştü Reçber İtalyan gazetesine verdiği demeçte İtalya'nın da bir an evvel bu kabusu atlatma dileğinde bulundu. 47 yaşındaki eski kaleci, " "Birçok mesaj aldım, benim için endişelenen herkese teşekkür ediyorum. İtalya'nın da korona virüs salgınını atlatmasını ve bu kötü durumdan çıkmasını diliyorum. Kalbim sizlerle beraber. Virüs çok ciddi ve bunu hafife alamazsınız. Evde kalmalı ve diğer insanlarla gereksiz temaslardan kaçınmalıyız" yorumunu yaptı.