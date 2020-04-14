Akigo’nun kralları

Akhisarspor’da Erhan, Burhan, Cikalleshi, Onur Ayık, Bjarnason, Vrsajevic, Rotman ve Muhammet Reis en çok gol atan ve asist yapan oyuncular oldu.

TFF 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan ve Süper Lig'e çıkma hesapları yapan Akhisarspor'da 8 oyuncu, takımın en çok gol ve asist yapan fubtlocuları oldu. Ege ekibinin tecrübeli yıldızlarından Erhan Çelenk 28 maçta 8 gol, 3 asist yaptı. Burhan Eşer, oynadığı 24 karşılaşmada 8 kez fileleri havalandırarak atılan 3 golün asistine imza attı. Cikalleshi 22 maçta 8 gol, 2 asist, Onur Ayık 16 maçta 4 gol 2 asist, Bjarnason da 19 karşılaşmada 3 gol, 3 asist yaparak takıma büyük katkı sağladı.

İKALLESHİ HAYAT VERDİ

Yeşil siyahlı Ege ekibinin tecrübeli oyuncularından sağbek pozisyonundaki Vrsajevic 25 ve Muhammet Reis 19 maçta gol atamamasına rağmen yaptıkları 4'er asistle ön plana çıktı. Akhisarspor'un 31 yaşındaki ön liberosu Rotman da görev yaptığı 22 karşılaşmada 3 asistlik performans sergiledi. Özellikle Cikalleshi'nin gol attığı 7 karşılaşmada Akigolar, 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti, 19 puanı hanesine yazdırdı. Arnavut yıldız, kupada ise 5 maçta 3 gol attı. Tecrübeli forvet, 2016-2017 sezonunda yine yeşil-siyahlı formayla 14 lig müsabakasında görev yapmış, 7 gol atmışt