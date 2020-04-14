Yıldız fabrikası Menemen

Leicester City’de forma giyen Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe’de görev yapan kaleci Harun Tekin, Sivasspor’da oynayan Mert Yandaş, İzmir ekibinde yetişirken takımlarında önemli başarılara imza atıyor.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de aldığı flaş skorlarla dikkatleri üzerine çeken Ekol Göz Menemenspor, yıllardır altyapısından yetiştirdiği ve alt liglerden keşfettiği futbolcuları Süper Lig'e transfer ederek önemli işlere imza atıyor. Sarı-lacivertli ekibin altyapısından yetişen Çağlar Söyüncü İngiliz ekibi Leicester City, kaleci Harun Tekin de şimdi Fenerbahçe forması giyiyor. İzmir ekibinin Tirespor'dan kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş ise Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor'un en önemli oyuncularının başında geliyor. Sarılacivertliler daha sonra keşfettiği sol kanat Samed Ali Kaya ile stoper Veli Çetin'i de Süper Lig temsilcisi Göztepe'ye sattı. Ekol Göz Menemenspor son olarak genç sol beki Alberk Koç'u Çaykur Rizespor'a gönderdi.

DAHA ÇOK ÇIKARACAĞIZ

Sarı-lacivertli İzmir temsilcisinin şuan kadrosunda bulunan birçok futbolcu da Süper Lig ekiplerinin radarında. Kaleci Selmani, stoper Ali Keten, hücum oyuncuları Mustafa Çeçenoğlu, Tayfun Aydoğan ile Murat Elkatmış vitrine çıkan isimlerin başında yer alıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, "Biz hem yarışmacı hem de yetiştirici bir kulübüz. Hemen hemen her sezon Süper Lig'e bir oyuncumuzu yolluyoruz. Bu kulübümüzün ayakta kalması adına çok önemli. Devre arası Alberk gitti. Ali Keten Kasımpaşa'ya gidiyordu ancak iş olmadı. Bu sezon sonu da aramızdan mutlaka bazı arkadaşlarımız Süper Lig'e gidecektir. Kulüp olarak onların önünü açmanın yanı sıra onları Süper Lig'de ve Avrupa'da izlemek bizim misyonuz" diye konuştu.



Gözbebeğimiz

Ekol Göz Menemen, Bucaspor, Gümüşordu ve Altınordu'da forma giyen Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 2016-2017 yılında Alman ekibi Freiburg'a transfer oldu. Burada 2 sezon görev yapan ve dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki yıldız futbolcu, geçen sezon başında Leicester City'e gitti. Son iki sezondur İngiliz ekibinde forma giyen genç yıldız, bu sezon oynadığı 28 maçta da ilk 11'de sahaya çıktı. Söyüncü 2520 dakika sahada kalarak 1 gol, 1 asist yaptı. Çağlar Söyüncü, yeni sezon öncesi de Alman devi Bayern Münih'in transfer listesinde.



Çağlar Söyüncü, futbola 13 yaşında başladı. Sadece parklarda ve boş alanlarda futbol oynuyordu. Bir antrenörden futbola dair ders almamıştı. Ekol Göz Menemenspor'un ardından 13 yaşında Bucaspor altyapısına girdi. Oradan 2 yıl sonra Altınordu'ya geçti. Genç futbolcu aldığı eğitim ve gösterdiği performansın ardından Avrupa'nın yolunu tuttu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ