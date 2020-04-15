  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Akhisarspor’un ‘Reis’i

’un ‘Reis’i

Akhisarspor’un ‘Reis’i
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Akigo’nun en yaşlı futbolcusu 35 yaşındaki olurken, Halil, Ali ve Hasan en genç isimler arasında yer aldı.

TFF 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan ve Süper Lig yarışı veren Akhisarspor'un kadrosunda 28 futbolcu yer alırken, takımın en yaşlı oyuncusu Muhammet Reis oldu. Yaş ortalamasının 26 olduğu Ege ekibinde tecrübeli orta saha oyuncusu Muhammet Reis 35 yaşıyla ön plana çıktı. Reis'i 34'er yaşla Lukac ve Burhan Eşer takip etti. Yeşil-siyahlıların kadrosunda yer alan 19 yaşındaki Halil Yeral, Ali Kaan ve Hasan Ali Adıgüzel takımın en genç futbolcuları arasında yer aldı. Tecrübesiyle takıma ağabeylik yapan ve 16 yıldır profesyonel takımlarda forma giyen Muhammet Reis şu ana kadar 12 farklı takımda forma giydi.

ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM
2012-2013 sezonunda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan Muhammet Reis, "Kariyerimdeki ilk şampiyonluktu. Şimdi ikincisini Akhisarspor'la yaşamak istiyorum. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor’un ‘Reis’i haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA