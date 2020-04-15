Akhisarspor’un ‘Reis’i

Akigo’nun en yaşlı futbolcusu 35 yaşındaki Muhammet Reis olurken, Halil, Ali ve Hasan en genç isimler arasında yer aldı.

TFF 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan ve Süper Lig yarışı veren Akhisarspor'un kadrosunda 28 futbolcu yer alırken, takımın en yaşlı oyuncusu Muhammet Reis oldu. Yaş ortalamasının 26 olduğu Ege ekibinde tecrübeli orta saha oyuncusu Muhammet Reis 35 yaşıyla ön plana çıktı. Reis'i 34'er yaşla Lukac ve Burhan Eşer takip etti. Yeşil-siyahlıların kadrosunda yer alan 19 yaşındaki Halil Yeral, Ali Kaan ve Hasan Ali Adıgüzel takımın en genç futbolcuları arasında yer aldı. Tecrübesiyle takıma ağabeylik yapan ve 16 yıldır profesyonel takımlarda forma giyen Muhammet Reis şu ana kadar 12 farklı takımda forma giydi.

ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM

2012-2013 sezonunda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan Muhammet Reis, "Kariyerimdeki ilk şampiyonluktu. Şimdi ikincisini Akhisarspor'la yaşamak istiyorum. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.