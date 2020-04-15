Göz-Göz’e geliyor

Göztepe yönetimi, Rusya ekibi Sochi’nin Lecce ekibine kiraladığı 27 yaşındaki Kongolu ön libero Imbula’nın transferi için çabalıyor.

Süper Lig'de önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmaya başlayan Göztepe'de yönetim, ön libero takviyesi için düğmeye bastı. Sarıkırmızılı teknik adam İlhan Palut'un isteği doğrultusunda ön libero arayışlarına hız veren yönetim, bonservisi Rusya Premier Lig ekibi Sochi'de olan Giannelli Imbula'yı gündemine aldı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

İtalyan ekibi Lecce'da kiralık olarak forma giyen Kongolu 27 yaşındaki futbolcuyla menajeri kanalıyla bağlantıya geçen kurmaylar transferi büyük bir titizlikle yürütüyor. Kulübüyle sözleşmesi bitecek oyuncuya bonservis ödemeyecek olan yönetim, İtalya'da umduğunu bulamayan yıldız için tüm imkanlarını seferber etti.



Galatasaray da talip oldu

Göztepe'nin transferi için yoğun çaba harcadığı Imbula ile Süper Lig'in iddialı ekibi Galatasaray da devrede. Sarı-kırmızılı teknik adam Fatih Terim'in alınması için rapor verdiği Kongolu oyuncu için Göz-Göz tüm kozlarını oynuyor.



Futbola Fransa'da başladı

Giannelli Imbula kariyerine Fransa'da Guingamp ekibinde başladı. Burada gösterdiği performansla Portekiz ekibi Porto'ya transfer olan Imbula, Marsilya, Stoke City, Toulouse, Rayo Vallecano ve Lecce formalarını da terletti. Fransa Genç Milli Takımları'nda forma giyen Imbula A Milli Takım düzeyinde ise 2 kez Kongo için mücadele etti.

Burak HAKERLER