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Haberler Spor Love’dan şok haber

Love’dan şok haber

Love’dan şok haber
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Korona virüsü nedeniyle kulüpleri ekonomik anlamda oldukça zor günler beklerken, Beşiktaş'a bir darbe de Vagner Love transferinden geldi. Alanyaspor'un, 2 sezon önce 3 milyon Euro'ya transfer olan ancak bekleneni veremeyen Vagner Love için Beşiktaş'tan 400 bin Euro tazminat alacağı bildirildi.

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