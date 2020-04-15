Love’dan şok haber

Korona virüsü nedeniyle kulüpleri ekonomik anlamda oldukça zor günler beklerken, Beşiktaş'a bir darbe de Vagner Love transferinden geldi. Alanyaspor'un, 2 sezon önce 3 milyon Euro'ya transfer olan ancak bekleneni veremeyen Vagner Love için Beşiktaş'tan 400 bin Euro tazminat alacağı bildirildi.