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Haberler Spor Altay’ın yeri Süper Lig

Altay’ın yeri

Giriş Tarihi: 16.4.2020

Siyah-beyazlı ekibin başarılı stoperi , taraftarlara sezon sonu için şampiyonluk sözü verdi.

TFF 1. Lig ekibi Altay'ın tecrübeli stoperi Gençer Cansev, taraftarlara önemli mesajlar verdi. Liglerin ertelenmesine kadar olan süreçte Play-Off yarışı içinde yer alan siyah-beyazlı ekibin yıldız ismi Gençer Cansev, Altay'ın Süper Lig'e çıkacağına inandığını ifade etti. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile çok önemli bir çıkış yakaladıklarını belirten Gençer Cansev, "Öncelikli hedefimiz Play-Off'u yakalamaktı. Bunu da yakaladık. Ligler devam etseydi aramızda ilk 2'yi konuşuyorduk. Şampiyonluk ortalamasıyla gidiyoruz. Ancak ligler yeniden başladığında ilk 2'den çıkacağız. En kötü Play-Off'tan çıkarız" diye konuştu.

ALTAY'DA MUTLUYUM
Siyah-beyazlı ekiple 1 yıl sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatan Gençer, "İzmir'de olmaktan, Altay'da forma giymekten dolayı mutluyum. Camiaya Süper Lig yakışacak. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular buna çok inanıyor" dedi.

BURAK HAKERLER

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