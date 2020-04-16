Siyah-beyazlı ekibin başarılı stoperi Gençer Cansev, taraftarlara sezon sonu için şampiyonluk sözü verdi.

TFF 1. Lig ekibi Altay'ın tecrübeli stoperi Gençer Cansev, taraftarlara önemli mesajlar verdi. Liglerin ertelenmesine kadar olan süreçte Play-Off yarışı içinde yer alan siyah-beyazlı ekibin yıldız ismi Gençer Cansev, Altay'ın Süper Lig'e çıkacağına inandığını ifade etti. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile çok önemli bir çıkış yakaladıklarını belirten Gençer Cansev, "Öncelikli hedefimiz Play-Off'u yakalamaktı. Bunu da yakaladık. Ligler devam etseydi aramızda ilk 2'yi konuşuyorduk. Şampiyonluk ortalamasıyla gidiyoruz. Ancak ligler yeniden başladığında ilk 2'den çıkacağız. En kötü Play-Off'tan çıkarız" diye konuştu.

ALTAY'DA MUTLUYUM

Siyah-beyazlı ekiple 1 yıl sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatan Gençer, "İzmir'de olmaktan, Altay'da forma giymekten dolayı mutluyum. Camiaya Süper Lig yakışacak. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular buna çok inanıyor" dedi.

BURAK HAKERLER