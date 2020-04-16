Fener’de Naldo sesleri

Sarı-lacivertliler stoper arayışına hız verirken, son 3 sezondur Espanyol’da forma giyen 31 yaşındaki yıldızı listeye ekledi.

Fenerbahçe'nin defans hattını değiştirmek için girişimleri sürerken sarı-lacivertlilerin son olarak Espanyol'un tecrübeli stoperi Naldo'ya kanca attığı bildirildi. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu son 3 sezondur İspanyol ekibinde görev alırken sözleşmesi bu sezon itibariyle sona erecek. Lig devam ederken Adil Rami ile yollarını ayıran F.Bahçe'nin Naldo transferi ile savunmayı toparlaması bekleniyor. Bu sezon takımıyla birlikte 16 karşılaşmaya çıkan bu süreçte 1235 dakika sahada kalan oyuncu Villarreal mücadelesinde bir asist yapmıştı.

KARİYERİ PARLAK

İki sezon Sporting Lizbon iki sezon da Krasnodar formasını giyen Naldo kariyerinde ise toplam 207 mücadelede 4 gol kaydetti. Kanarya'nın bu bölge için Schalke 04 forması giyen Stambouli'yi de listesinde bulundurduğu biliniyor. Kariyerinde PSG ve Tottenham formaları da giyen oyuncu zaman zaman ön liberoda görev alabiliyor.