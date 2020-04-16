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Haberler Spor Hekimler uygun görürse donör olmaya hazırım

Hekimler uygun görürse donör olmaya hazırım

Giriş Tarihi: 16.4.2020

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Terim, "Donör olmam için eğer kıymetli hekimlerimiz, kriterleri karşıladığımı düşünürse seve seve elimden geleni yapmaya hazırım" dedi.

Terim, sosyal medya hesabından canlı olarak yaptığı açıklamada, "Maalesef zor bir süreçten geçiyoruz. Bu virüs ne yazık ki hepimizin hayatına girdi. Üzülerek söylüyorum, sevdiklerimizi de aramızdan aldı. Tüm insanlara şifa ve sabır diliyorum. Bildiğiniz gibi yaklaşık 1 aydır, bu virüsle mücadele ediyorum. İnanın hiç kolay değildi ama bugüne şükürler olsun. Bugün uzun süre tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu aldığımı buradan sizlerle paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.

ELİMDEN GELENİ YAPARIM
Plazma tedavisi için donör olmaya da hazır olduğunun altını çizen Terim, "Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için eğer kıymetli hekimlerimiz, kriterleri karşıladığımı düşünürse seve seve elimden geleni yapmaya da hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok çok mutlu eder" dedi.

TAVSİYELERDE BULUNDU
Salgına karşı tavsiyelerde bulunan Terim, "Hayatta her şeyin yeri bir şe- şekilde doluyor, eksik veya tam olarak ama kilde doluyor. Bir tek şey hariç, o da canımız. O yüzden lütfen, kendinizi, sevdiklerinizi, bütün etrafınızı korumak için lütfen bu işi ciddiye alın. Bana bir şey olmaz demeyin. Tüm uyarıları ve korunma çözümlerini dikkatle uygulamak lazım" diye konuştu.

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