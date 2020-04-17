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Haberler Spor Aslan’dan Odoi atağı

Aslan’dan Odoi atağı

Aslan’dan Odoi atağı
Giriş Tarihi: 17.4.2020

Galatasaray’da Mariano ve Şener’in ayrılma ihtimali nedeniyle yönetim, Fulham’da forma giyen Ganalı oyuncuyu gündeme aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Galatasaray'da önümüzdeki sezon için savunma alarmı verildi. Mariano'nun sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması, Şener Özbayraklı'nın da ayrılma kararı almasının ardından sarı-kırmızılılar, sağ bek transferi için düğmeye bastı. Teknik direktör Fatih Terim bu mevki için yönetime, Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen Ganalı Denis Odoi'nin ismini verdi. Son 4 sezondur İngiltere Championship ekibi Fulham'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

G.SARAY GÖRÜŞME YAPACAK
Kariyerinde Belçika temsilcileri Anderlecht ve Lokeren formaları da giyen Odoi'ye teklif götürecek olan Aslan, transferi en kısa sürede sonlandırmak istiyor.

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