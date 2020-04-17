Başakşehir’e hücum

Fenerbahçe, turuncu-lacivertli ekibin yıldızları İrfan Can Kahveci ve Gael Clichy’i renklerine bağlamak için transferde atağa kalktı.

Fenerbahçe transfer çalışmalarında risk almamak için tanıdığı isimlere yönelmeye karar verdi. Sarı-lacivertliler böylelikle rotayı Başakşehir'in yıldızlarına çevirecek. Yönetimin, sol bek için turuncu-lacivertlilerin sol beki Gael Clichy'i radarına aldığı, orta saha için de İrfan Can Kahveci'yi düşündüğü öne sürüldü. Gael Clichy'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması bu transferi kuvvetlendirirken 2024 yılına kadar sözleşmesi süren İrfan Can için ise bonservisinde indirim istenecek.

ASAMOAH DA LİSTEDE

Kanarya devre arasında da iki yıldız ismi gündemine almış ancak transferleri gerçekleşmemişti. Kanarya'nın orta sahasını güçlendirmek için İrfan Can Kahveci için şartlarını zorlayacağı konuşulurken Başakşehir'in bu doğrultudaki yanıtı ise merakla bekleniyor. Sol bek konusunda da İnter'den Kwadwo Asamoah ile ilgili temasları olduğu bilinen F.Bahçe'nin, Gael Clichy'i de alıp bu bölgesini sağlamlaştırması sürpriz sayılmayacak.