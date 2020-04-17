Castro sonradan açıldı

Göztepe'nin Portekizli oyuncusu Andre Castro, sezon başında yaşadığı hayal kırıklığını teknik direktör İlhan Palut'un göreve gelmesiyle çabuk atlattı. Eski çalıştırıcı Tamer Tuna döneminde ilk 7 maçta sadece 2 kez 11'de sahaya çıkan 32 yaşındaki oyuncu, Palut'la birlikte eski günlerine geri döndü. Tamer Tuna'nın 11'de yer vermediği Castro, İlhan Palut'la 16 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol atıp, 1 de asist yaptı.