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Haberler Spor Castro sonradan açıldı

Castro sonradan açıldı

Castro sonradan açıldı
Giriş Tarihi: 17.4.2020

Göztepe'nin Portekizli oyuncusu Andre Castro, sezon başında yaşadığı hayal kırıklığını teknik direktör İlhan Palut'un göreve gelmesiyle çabuk atlattı. Eski çalıştırıcı Tamer Tuna döneminde ilk 7 maçta sadece 2 kez 11'de sahaya çıkan 32 yaşındaki oyuncu, Palut'la birlikte eski günlerine geri döndü. Tamer Tuna'nın 11'de yer vermediği Castro, İlhan Palut'la 16 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol atıp, 1 de asist yaptı.

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