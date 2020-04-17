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Haberler Spor Samuel Eto’o 100 bin kişiye yardım edecek

’o 100 bin kişiye yardım edecek

Samuel Eto’o 100 bin kişiye yardım edecek
Giriş Tarihi: 17.4.2020

Bir dönem Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor formalarını giyen Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o'nun yeni tip koronavirüs algınıyla mücadele kapsamında ülkesindeki 100 bin kişiye yardımda bulunacağı açıklandı. Samuel Eto'o Vakfından yapılan açıklamada, Douala, Buea, Yaounde ve Bafoussam şehirlerinde yaşayan 50 bin kişiye gıda, sabun ve dezenfektan yardımında bulunulacağı belirtildi. Başta taksi sürücüleri olmak üzere 50 bin kişiye ise maske dağıtılacağı ifade edildi. Salgın nedeniyle ülke sınırlarını kapatan ve spor aktivitelerinin askıya alındığı Kamerun'da şu ana kadar 820 kişide korona virüs tespit edildi, 12 kişi hayatını kaybetti.

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