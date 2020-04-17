Selmani İtalya yolcusu

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un kalesini koruyan Gentian Selmani'nin peşine dev İtalyan kulüpleri düştü. Bu sezon İzmir ekibinde gösterdiği performansla İtalya Serie A takımlarının radarına giren Arnavut file bekçisine Sassuolo, Udinese ve Bologna'nın talip olduğu öğrenildi. İtalya'daki bir çok ekipte Arnavut futbolcunun oynamasının ardından üç Çizme ekibinin de Selmani ile ilgilendiği ifade edildi. Sarılacivertlilerin sezon başında Arnavut ekibi KF Laçi'den bünyesine kattığı Gentian Selmani için yönetimin 1.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Arnavutluk Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı eldiven, bu sezon TFF 1. Lig'de 29 maçta ilk 11'de forma giydi ve sahada 2 bin 610 dakika kaldı. Kaleci Selmani, Süper Lig'den de birçok kulübün transfer listesine yer alıyor.

FUTBOLU ÇOK ÖZLEDİK

Teknik direktör Cenk Laleci, korona virüs yüzünden oyuncuların evlerde çalışmaya devam ettiğini söyledi. Laleci, "Futbolu çok özledik. Umarım salgın en kısa zamanda biter ve lige kaldığımız yerden devam ederiz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ