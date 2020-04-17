Trabzonspor’a Kanga’dan mesaj

Süper Lig ekibi Trabzonzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Karadeniz ekibinin UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı 2-2 ve 2-1'lik skorlarla geçtiği maçlarda 1 gol, 2 asist yapan Guelor Kanga, Çekya basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'la daha önce görüştüğünü belirten deneyimli orta saha, bordo-mavili ekibe yeşil ışık yaktı.

"DAHA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞTÜK"

29 yaşındaki futbolcu, "Daha önce Trabzonspor'la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz. Şartlar uyarsa, neden olmasın. Sezon başında UEFA Avrupa Ligi maçımız vardı. Güzel bir statları vardı. Taraftarları da çok iyiydi. Ateşli bir ortam vardı. Bakalım zaman bize neler gösterecek. Ancak önemli olan, önce şu sıkıntılı günlerin geçmesi" diye konuştu.