Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bugünden itibaren “Evde kal hareketsiz kalma” platformu ile herkesi milli sporcularla ev egzersizlerinde buluşturacaklarını müjdeledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan kamu spotunda yaptığı açık çağrıda, tüm Türkiye'yi milli sporcularla birlikte evde hareket etmeye çağırdı. "Evde Kal" kampanyasına #EvdekalHareketsizkalma platformu ile destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugünden itibaren tüm Türkiye'yi, milli sporcularla ev egzersizlerinde buluşturacaklarını müjdeledi.

ÜNLÜ SPORCULAR YER ALDI

Kamu spotunda genç sporcularımız Busenaz Sürmeneli, Beytullah Eroğlu, Sümeyye Boyacı ve İbrahim Çolak yer alıyor. Efsane spor spikerlerinden Ercan Taner ise güçlü sesiyle yer alıyor ve 'Sevdiklerimize sarılmayı, birlikte vakit geçirmeyi sizin kadar biz de özledik. Ama inanın bu günler gelip geçecek. Dışarıda buluşamıyoruz ama yine de sizinleyiz, birlikteyiz, evlerinizdeyiz' mesajı veriyor. Bakan Kasapoğlu, #EvdeKalHareketsizKalma Platformunda, farklı branşlardan onlarca sporcunun evde kalınan bu süreçte adeta Türkiye'nin egzersiz antrenörü olacağını, sporcularımızın hayatlarını, başarı hikayelerini de platformdaki canlı yayınlarla tüm Türkiye ile paylaşacaklarını ifade etti.