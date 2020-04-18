Yıldızlar bekleyecek

FIFA’nın kararı ile dünya yıldızları transfer konusunu gündemlerinden çıkarttı.

FIFA'nın, bitecek futbolcu sözleşmele-rinin ligler tamamlana kadar devam ede-ceğini duyurması sonrası sözleşmesi hazi-ran ayında sona erecek yıldızlar şimdilik transferi gündemlerinden çıkarttı. Sezonun sona ermesiyle sözleşmesi bitecek futbol-cular arasında, Chelsea'den Willian, Pedro, Olivier Giroud, Paris Saint-Germain'den (PSG) Edinson Cavani, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Thiago Silva, Manches-ter City'den David Silva, Borussia Dort-mund'dan Mario Götze, Napoli'den Dries Mertens, Jose Callejon, Burnley'den Joe Hart, Milan'dan Giacomo Bonaventura ve Zenit'ten Dzyuba gibi isimler yer alıyor.

MEUNİER İLK SIRADA YER ALDI

PSG forması giyen Thomas Meunier ve Chelsea'li Willian en değerli isimler ola-rak ön plana çıkıyor. 24 milyon euro piya-sa değeri olan Belçikalı sağ bek Meunier'i, 22,5 milyon euro değerle Willian takip edi-yor. Uruguaylı Cavani ve Belçikalı Mertens, 20 milyon euro değerle dikkati çeken diğer isimler. FIFA'nın kararı sonrasında haziran ayında serbest kalamayacak bu oyuncular ve onları transfer etmek isteyen takımlar böylece ligin tamamlanmasını bekleyecek.