Eroğlu paylaşılamıyor

Altınordu teknik direktörünü Fenerbahçe’nin ardından bir başka Süper Lig ekipleri Alanya, Malatyaspor ve Ankaragücü de istiyor

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun talipleri artmaya başladı. Yeni sezon öncesi yeni bir yapılanmaya giren Fenerbahçe'nin gündeminde olan 47 yaşındaki genç teknik adam Eroğlu, bir başka Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü'nün de listesine girdi. İzmir ekibinde altyapıdan çıkan oyuncular ve sadece Türk futbolcularla mücadele eden bir kadroya sahip olan Hüseyin Eroğlu, İzmir ekibiyle TFF 1. Lig'de üç kez Play-Off'un kapısından döndü. Türkiye liglerinde aralıksız en uzun süre aynı takımı çalıştırma başarısını gösteren Eroğlu, Altınordu ile 249 maçta takımın başında sahaya çıktı.



SÖZLEŞMESİ MAYIS AYINDA BİTİYOR

Bu maçlarda 106 kez kazanma başarısını gösteren genç teknik adam Eroğlu, 69 beraberlik ve 74 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Altınordu ile önümüzdeki ay sözleşmesi bitecek Eroğlu'nun durumunun birkaç hafta içinde netleşeceği öğrenildi.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ