Akhisarspor’da Uğur rüzgarı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da defans oyuncusu Uğur Arslan Kuru, teknik direktör Yılmaz Vural'ın göreve gelmesiyle birlikte kendisine yeni bir sayfa açtı. Sezonun ilk yarısını genellikle yedek kulübesinde geçiren 31 yaşındaki futbolcu, ikinci devrede ise formayı kaptı. Savunmanın sağında ve ortasında görev yapabilen deneyimli oyuncu son 7 maçın tamamında sahaya on birde çıktı. Vural'ın Cocalic'le birlikte stoperde görev verdiği Uğur başarılı grafik ortaya koydu. 16 müsabaka oynayan Uğur, 1 kez fileleri sarstı.

SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ

Korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Uğur Arslan Kuru, "Çalışmaları evlerimizde sürdürüyoruz. Futbolu çok özledik. Şuan Play-Off hattındayız, eğer ligler başlarsa kalan maçlarımızı kazanarak adımızı Süper Lig'e yazdırmak istiyoruz. Çok tecrübeli bir hocamız ve kaliteli bir kadromuz var. Takım içindeki arkadaşlık ortamı da iyi. Taraftarımızı sevindirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bundan kimsenin de şüphesi olmasın" dedi.