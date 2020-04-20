İtalya için kritik hafta

Ligler için kader toplantısı çarşamba günü yapılacak.

Korona virüs nedeniyle liglerin durduğu İtalya'da, liglerin akıbeti, çarşamba günü yapılacak dev toplantıda belli olacak. İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, federasyon yetkilileri, lig temsilcileri, oyuncu dernekleri ve hakemler birliği temsilcileri ile telekonferans yöntemiyle bir toplantı yapacak. İtalya basınında çıkan bazı iddialara göre ülkede futbola, kupa müsabakaları ile başlanacak. 27-31 Mayıs'ta kupa maçlarının rövanşlarının oynanması, liglerin ise haziran ayında başlaması bekleniyor.

MİLAN'DAN SÜRPRİZ ÇAĞRI

Milan kulübünden sürpriz çağrı geldi. Serie A ekibi, mayıs ayında maçların başlama ihtimali bulunduğunu belirtip yurt dışına çıkan oyuncuları İtalya'ya çağırdı. Oyunculardan Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao, Lucas Paqueta, Hakan Çalhanoğlu, Simon Kjaer ve Asmir Begoviç'in ülke dışında olduğu kaydedildi. Futbolcuların İtalya'ya döndükten sonra 14 gün karantinada kalacağı ifade edildi.