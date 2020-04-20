İzmir’den mesaj var

Altay Başkanı Ekmekçioğlu, Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı, Göztepe Başkanvekili Papatya veAltınordu CEO’su Orhunbilge, İzmir derbilerini önümüzdeki yıllarda Süper Lig’de sürdürmeyi diledi.

İzmir'i 4 köklü kulübün başkan ve yöneticileri, korona virüs salgınında liglere verilen arada önemli mesajlar verdi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Göztepe Başkanvekili Talat Papatya ve Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, kulüplerinde yaşanan son gelişmeleri canlı yayında aktarırken, dostluk mesajları da verdi. İzmir derbilerini önümüzdeki yıllarda Süper Lig'de sürdürmeyi istedi.

MAÇLAR OYNANMALI

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, futbolu çok özlediklerini söyledi. Papatya, "Alınan kararlar neticesinde mayıs ayının ilk haftalarından antrenmanlar başlayacak. Öngörü olarak da haziran başı ya da ortası gibi maçların oynanması dile getirildi. Veriler günbegün iyiye gidiyor. Bilinmeyenle mücadele ediyoruz. Galibiyetlerimizi, mağlubiyetlerimizi, beraberliklerimizi, özledik; asıl birlikteliğimizi özledik" dedi.

EYLÜL AYI GEÇ OLUR

Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, kulüp politikası gereği yabancı oyuncu oynatmayıp altyapıdan yetiştirdiği gençlere daha çok şans verdiklerini belirtti. Orhunbilge, "Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Keşke her kulüp öz kaynak sistemine dönse ve ülkenin kazanımı olsa" dedi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, liglerin başlamasının gecikmesi halinde eylül ayına kadar ne kadar dayanabileceklerini bilemediğini ifade etti. Ekmekçioğlu, "Bu işin bir mali tarafı, bekleyen yabancı oyuncular var. Eylül bu anlamda geç olur" diye konuştu.

SPORDA SUNİ ÜCRETLER VAR

Basketbolda Europe Cup'ın tamamen iptal edilmemesi için FIBA'yla 1 ay mücadele ettiklerini belirten Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Şahsi fikrim olarak liglerin eylül ayından önce başlamasını uygun görmüyorum. Türk ve dünya sporunda ödenen suni ücretler vardı. Pandemi belki bunu engelleyecek" diye konuştu.